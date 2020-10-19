В Рособрнадзоре отвергли возможность дистанционного ЕГЭ

В Рособрнадзоре не исключают, что школьникам время от времени придется возвращаться к дистанционному формату учебы, но не видят возможности проведения ЕГЭ в дистанционной форме.

"Массово провести ЕГЭ на дому с сохранением качества и объективности невозможно", - заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями учеников.

При этом он не исключает, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то власти снова могут пойти на отмену обязательных экзаменов для получения аттестата в 9-м и 11-м классах.

Пока, по словам Музаева, не рассматривается возможность переноса итогового сочинения по русскому языку в 11-м классе – оно должно состояться в декабре. Также весной планируются всероссийские проверочные работы (ВПР). Они традиционно проходят в апреле, но при необходимости график будет скорректировать (пока нет расписания даже на апрель). Глава Рособрнадзора отметил, что с прошлого года каждая школа получает индивидуальный набор ВПР для всех классов (с 4 по 11 кл.), так что даже если результаты одной школы появятся в сети раньше, учащиеся других школ не смогут ими воспользоваться, а надзорный орган сразу поймет, где произошел "слив".