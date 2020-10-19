19 Октября 2020
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Общество В России Москва
ЕГЭ (2020) | Фото: ntpk2.ru

В Рособрнадзоре отвергли возможность дистанционного ЕГЭ

В Рособрнадзоре не исключают, что школьникам время от времени придется возвращаться к дистанционному формату учебы, но не видят возможности проведения ЕГЭ в дистанционной форме.

"Массово провести ЕГЭ на дому с сохранением качества и объективности невозможно", - заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями учеников.

При этом он не исключает, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то власти снова могут пойти на отмену обязательных экзаменов для получения аттестата в 9-м и 11-м классах.

Пока, по словам Музаева, не рассматривается возможность переноса итогового сочинения по русскому языку в 11-м классе – оно должно состояться в декабре. Также весной планируются всероссийские проверочные работы (ВПР). Они традиционно проходят в апреле, но при необходимости график будет скорректировать (пока нет расписания даже на апрель). Глава Рособрнадзора отметил, что с прошлого года каждая школа получает индивидуальный набор ВПР для всех классов (с 4 по 11 кл.), так что даже если результаты одной школы появятся в сети раньше, учащиеся других школ не смогут ими воспользоваться, а надзорный орган сразу поймет, где произошел "слив".

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В Рособрнадзоре отвергли возможность дистанционного ЕГЭ

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Теги: егэ, дистанционка, впр, итоговое сочинение, рособрнадзор



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