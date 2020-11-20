Новый рекорд: в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 461 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 758 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 039 926 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 311 летальных исходов, выздоровели 1 551 414 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 6902
Санкт-Петербург - 2394
Московская область - 887
Нижегородская область - 444
Свердловская область - 372
Республика Карелия - 343
Архангельская область - 339
Красноярский край - 336
Воронежская область - 312
Ростовская область - 311
Хабаровский край - 298
Пермский край - 286
Республика Коми - 276
Республика Бурятия - 271
Мурманская область - 267
Иркутская область - 267
Забайкальский край - 267
Саратовская область - 238
Волгоградская область - 235
Ульяновская область - 234
Алтайский край - 233
Омская область - 233
Приморский край - 230
Самарская область - 220
Республика Саха (Якутия) - 220
Челябинская область - 219
Ставропольский край - 218
Кировская область - 217
Томская область - 209
Ханты-Мансийский АО - 203
Республика Крым - 203
Ленинградская область - 198
Ямало-Ненецкий АО - 197
Оренбургская область - 189
Тверская область - 187
Новосибирская область - 186
Ярославская область - 180
Кемеровская область - 178
Республика Хакасия - 177
Вологодская область - 174
Калининградская область - 173
Краснодарский край - 172
Тюменская область - 171
Новгородская область - 169
Белгородская область - 168
Псковская область - 163
Пензенская область - 163
Ивановская область - 155
Амурская область - 154
Курская область - 151
Удмуртская Республика - 151
Тульская область - 144
Астраханская область - 140
Брянская область - 139
Калужская область - 139
Орловская область - 139
Костромская область - 137
Республика Алтай - 132
Смоленская область - 131
Сахалинская область - 128
Владимирская область - 126
Республика Башкортостан - 124
Тамбовская область - 117
Рязанская область - 114
Липецкая область - 109
Республика Дагестан - 107
Республика Тыва - 105
Чувашская Республика - 101
Курганская область - 101
Кабардино-Балкарская Республика - 90
Карачаево-Черкесская Республика - 85
Республика Мордовия - 85
Республика Адыгея - 79
Республика Ингушетия - 73
Республика Калмыкия - 72
Республика Северная Осетия - 72
Чеченская Республика - 69
Республика Татарстан - 67
Камчатский край - 61
Севастополь - 56
Республика Марий Эл - 51
Магаданская область - 44
Еврейская АО - 28
Ненецкий автономный округ - 10
Чукотский АО - 3