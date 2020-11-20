20 Ноября 2020
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Общество В России Москва
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

Новый рекорд: в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 461 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 758 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 039 926 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 311 летальных исходов, выздоровели 1 551 414 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 6902

Санкт-Петербург - 2394

Московская область - 887

Нижегородская область - 444

Свердловская область - 372

Республика Карелия - 343

Архангельская область - 339

Красноярский край - 336

Воронежская область - 312

Ростовская область - 311

Хабаровский край - 298

Пермский край - 286

Республика Коми - 276

Республика Бурятия - 271

Мурманская область - 267

Иркутская область - 267

Забайкальский край - 267

Саратовская область - 238

Волгоградская область - 235

Ульяновская область - 234

Алтайский край - 233

Омская область - 233

Приморский край - 230

Самарская область - 220

Республика Саха (Якутия) - 220

Челябинская область - 219

Ставропольский край - 218

Кировская область - 217

Томская область - 209

Ханты-Мансийский АО - 203

Республика Крым - 203

Ленинградская область - 198

Ямало-Ненецкий АО - 197

Оренбургская область - 189

Тверская область - 187

Новосибирская область - 186

Ярославская область - 180

Кемеровская область - 178

Республика Хакасия - 177

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Калининградская область - 173

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Тюменская область - 171

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Ивановская область - 155

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Удмуртская Республика - 151

Тульская область - 144

Астраханская область - 140

Брянская область - 139

Калужская область - 139

Орловская область - 139

Костромская область - 137

Республика Алтай - 132

Смоленская область - 131

Сахалинская область - 128

Владимирская область - 126

Республика Башкортостан - 124

Тамбовская область - 117

Рязанская область - 114

Липецкая область - 109

Республика Дагестан - 107

Республика Тыва - 105

Чувашская Республика - 101

Курганская область - 101

Кабардино-Балкарская Республика - 90

Карачаево-Черкесская Республика - 85

Республика Мордовия - 85

Республика Адыгея - 79

Республика Ингушетия - 73

Республика Калмыкия - 72

Республика Северная Осетия - 72

Чеченская Республика - 69

Республика Татарстан - 67

Камчатский край - 61

 Севастополь - 56

Республика Марий Эл - 51

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Ненецкий автономный округ - 10

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Новый рекорд: в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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