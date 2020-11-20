Бывший челябинский митрополит Феофан скончался от осложнений, вызванных COVID-19

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался 20 ноября от коронавируса.

"20 ноября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Архипастыри, клирики и паства Татарстанской митрополии скорбят в связи с безвременной кончиной приснопамятного владыки Феофана", - сообщили в Татарстанской митрополии.

Напомним, что в Челябинской области митрополит Феофан провел три года, в мае 2014 года на заседании Священного Синода было принято решение о переводе митрополита Челябинского и Златоустовского на служение в Ульяновск. В 2015 год он был назначен главой Татарстанской митрополии.