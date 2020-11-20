В Прикамье сменился министр по делам Коми-Пермяцкого округа

Временно исполняющим обязанности министра по делам Коми-Пермяцкого округа стала Ольга Ельцова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее она возглавляла отдел по работе с территориями. Полномочия бывшего министра по делам Коми-Пермяцкого округа Виктора Рычкова истекли 16 ноября. Он вышел на пенсию.

Сотрудники министерства, правительство Пермского края и общественность округа поблагодарили экс-министра за долгие годы профессиональной работы.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сформировал новое правительство. Оно приступило к обязанностям с 17 ноября.