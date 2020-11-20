"Единая Россия" оптимизирует региональные группы на выборах в Госдуму

"Единая Россия" близка к тому, чтобы окончательно определиться с количеством своих региональных групп на предстоящих выборах в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.

Ранее в партии предполагали создать около 80 таких групп, но теперь в "ЕР" считают, что их должно быть 60, хотя и это почти вдвое больше, чем было на выборах 2016 года.

По словам экспертов, в идеале одна региональная группа должна представлять один регион, но ряд малочисленных территорий придется присоединить к более населенным соседям. В "Единой России" считают, что увеличение числа региональных групп заставит местные отделения мобилизоваться в борьбе за получение своих мандатов, пишет "Коммерсант".

Как сообщил политолог Александр Пожалов, скорее всего, в одну территориальную группу будут объединять автономные округа с материнскими регионами.

В "Единой России" ранее сообщили, как будут отбирать кандидатов на выборы в Госдуму. До выборов остается меньше года – они пройдут в сентябре 2021 г.

"У нас есть много критериев, по которым мы отбираем кандидатов. Прежде всего это будет критерий soft skills, "мягких навыков". Ведь работа депутатом - это, например, в том числе, и умение делать добрые дела. Поэтому мы будем отбирать людей с этими навыками, которые умеют вести политическую дискуссию, которые профессионально понимают "физику жизни", - сообщил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.