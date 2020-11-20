20 Ноября 2020
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Общество В России
(2020) | Фото: permkrai.ru

В России запустят "горячую линию" для жалоб по тестам на коронавирус

В России с 21 ноября будет работать "горячая линия", на которую будут приниматься жалобы на задержку результатов тестов на COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россиянам должны сообщать о них в течение 48 часов. Данные федеральные правила распространяются на все региона и организации, независимо от формы собственности. По словам Поповой, человека могут уведомить о результатах теста разными способами, среди которых - средства связи или личный кабинет на портале Госуслуг, сообщает "Россия 1".

Ранее Попова распорядилась информировать о диагнозе заразившихся коронавирусом в течение одного рабочего дня. В те же сроки должны быть проинформированы контактные граждане.

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В России запустят "горячую линию" для жалоб по тестам на коронавирус

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Теги: коронавирус, пневмония



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