В России запустят "горячую линию" для жалоб по тестам на коронавирус

В России с 21 ноября будет работать "горячая линия", на которую будут приниматься жалобы на задержку результатов тестов на COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россиянам должны сообщать о них в течение 48 часов. Данные федеральные правила распространяются на все региона и организации, независимо от формы собственности. По словам Поповой, человека могут уведомить о результатах теста разными способами, среди которых - средства связи или личный кабинет на портале Госуслуг, сообщает "Россия 1".

Ранее Попова распорядилась информировать о диагнозе заразившихся коронавирусом в течение одного рабочего дня. В те же сроки должны быть проинформированы контактные граждане.