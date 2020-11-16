Роспотребнадзор разрешил выписывать ковидных больных после одного отрицательного ПЦР-теста

Роспотребнадзор изменил правила выписки пациентов с коронавирусом. Теперь их будут отпускать домой после получения одного отрицательного теста на COVID-19. Если тест оказался положительным, то повторный тест будут брать не ранее, чем через три дня (до сих пор – пять дней).

Главный санитарный врач России Анна Попова также распорядилась информировать о диагнозе заразившихся коронавирусом в течение одного рабочего дня. В те же сроки должны быть проинформированы контактные граждане.

Еще одно нововведение: контактные лица смогут выходить с самоизоляции по истечении двух недель без обязательного ПЦР-теста.