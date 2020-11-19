Макгрегор анонсировал свой бой против Порье

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил в сториз Instagram бой против американца Дастина Порье. Дата - 23 января, сообщает Интерфакс. Планируется, что поединок пройдет в Абу-Даби.

Напомним, что в июне этого года Конор Макгрегор в очередной раз объявил о том, что завершает выступления в карьере. Позже, в конце сентября, чемпион UFC в легчайшем весе, екатеринбуржец Петр Ян вытеснил спортсмена из ТОП-10 рейтинга, который объединяет бойцов всех весовых категорий.