19 Ноября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
решетка в автомобиле полиции (2020) | Фото: Андрей Ветров

Арестован второй подозреваемый в деле об убийстве "колбасного короля"

Правоохранители арестовали второго предполагаемого фигуранта дела об убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК РФ Ольгу Врадий. По ее словам, суд заключил под стражу Павла Ахмедова, причастность которого к преступлениям против адвоката-заложника Мавриди, была также установлена в ходе расследования.

"В результате длительного удержания потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество – три квартиры, расположенные в городе Москве, общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей - перешло в собственность участников организованной группы", - пояснила Врадий.

Подозреваемый уже допрошен, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, в ночь с 1 на 2 ноября киллеры застрелили из арбалета владельца компании "Мясная империя" Владимира Маругова. ЧП произошло в деревне Аносино под Истрой. Маругов и его девушка были в бане, когда к ним ворвались двое мужчин в масках. Они связали паре руки, угрожали арбалетом и ружьем. Потом они выстрелили в грудь бизнесмену, а девушке в этот момент удалось развязать веревку и убежать. Она кинулась к соседям и вызвала полицию. Убийцы скрылись с места преступления на машине, позже один из них был задержан.

Позже, при обыске в квартире у подозреваемого в убийстве главы компании "Мясная империя" был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками.

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Арестован второй подозреваемый в деле об убийстве "колбасного короля"

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Теги: владимир маругов, арбалет, колбасный король



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