Минстрой выступит против строительства новых зданий с апартаментами

Минстрой буквально сегодня определился с позицией по поводу такого вида недвижимости как апартаменты. Тему обсуждали на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Позицию министерства высказал замминистра Никита Стасишин.

"У нас в министерстве были разные мнения по поводу апартаментов, что это будет: отдельный вид жилого помещения или нежилое с какими-то характеристиками. Я буквально сегодня был у министра Ирека Файзуллина, и мы приняли решение. Мы будем отстаивать позицию о том, что это жилые помещения, и что на них должна быть распределена вся регуляторика Жилищного кодекса: создание управляющих компаний, плата за капремонт, регистрация и т.д.", - сообщил Стасишин.

Он отметил, что пока не видит легкого решения с "легализацией" в качестве жилых помещений уже построенных и эксплуатируемых апартаментов, а их, между прочим, достаточно много, особенно в Москве. Тем не менее, ведомство готово пойти на такую "амнистию" для уже существующих апартаментов. Что касается строящихся или планируемых, то здесь, кажется, Минстрой готов пойти на жесткий вариант: "Надо определяться с тем, что сейчас находится в стройке или планируется к строительству. Пока наша позиция – это [строительство новых апартаментов] не целесообразно. Под амнистию должно попасть то, что уже построено. Но лавочку надо закрывать", - заявил замминистра.

Его не поддерживают в Совете Федерации. Первый зампред Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий полагает, что запрет на строительство апартаментов лишит граждан выбора. Экс-мэр Екатеринбурга заметил, что "сегодня уже понастроены миллионы квадратных метров апартаментов".

"Мое личное ощущение, что просто сегодня взять и поставить крест на таком жилье – это не рационально. Мы забираем у человека право выбора. Есть мировой опыт. В Париже окна домов выходят в пяти метрах от дороги метро, тем не менее, там прекрасно живут люди. Каждый человек выбирает то, что ему подходит. Кого-то не интересует инсоляция, кого-то интересует жить в центре города. У кого-то финансовый вопрос на первом плане", - прокомментировал Чернецкий.

Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий заявил, что его ведомству, в общем-то, все равно, какое решение будет в итоге выбрано. "Мы подстроимся под любую модель. Нас интересует только несколько моментов: что будет с общим имуществом и каким образом на него возникает право, в том числе и на земельный участок под домами", - пояснил эксперт.

Он высказался и о самой ситуации с неопределенностью статуса апартаментов в России, проведя аналогию с дачными домами и дачной амнистией: "Законодатель много лет устранялся от определения статуса садовых домиков, в итоге все закончилось Конституционным судом. В итоге КС решил, что это может быть обычное жилье. И если это жилье за пределами населенного пункта, то граждане просто сами берут на себя риски. Сейчас высок риск оказаться в КС. Граждане могут пойти туда с требованием определения статуса апартаментов".

Чернецкий согласился, заметив, что позиция Минстроя – "караул" не кричат – ну и пусть будет, как будет.