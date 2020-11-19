19 Ноября 2020
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Общество Пермский край
Загрязнение реки, Кама, Березники (2020) | Фото: greenpatrol.ru

Шламонакопитель, стоки которого загрязнили Каму вблизи Березников, осушат к 2030-ому

Генеральный директор "Башкирской содовой компании" ("БСК") и "Березниковского содового завода" ("БСЗ") Эдуард Давыдов совершил рабочую поездку на предприятие в Березниках. Он принял решение о разработке программы полного устранения шламонакопителей и рекультивации территории в течение следующих 10 лет, сообщили Накануне.RU в "БСК".

Шламонакопитель в "БСЗ" введён в эксплуатацию в 1971 г. Из-за растущих объемов производства кальцинированной соды количество отходов тоже увеличилось. Росли и границы "белых морей". Как известно, отстойники негативно действуют на окружающую среду. Техническим советом принято решение о проведении масштабной работы по обеспечению экологической безопасности, сохранению и восстановлению природных ресурсов вблизи природоохранной зоны Камы. Экологическая цель до 2030 г. – ликвидация "белых морей".

Для повышения экологической эффективности, компания инвестирует более 12 млрд руб. в строительство отделений фильтрации дистиллерной жидкости и гранулированного хлористого кальция. Отделение фильтрации дистиллерной жидкости решит вопрос переработки отходов производства кальцинированной соды. Позже эту жидкость будут разделять на твёрдую и жидкую составляющие.

При переработке жидкой части образуется два вида солей – кальция и натрия. Натрий хлористый пойдет в обратное потребление завода, а кальций хлористый будет применяться в качестве антигололедной добавки. Твердая часть, получившая название "минеральный продукт содового производства" (МПСП), предполагается использовать как подложку при строительстве дорог или рекультивант.

"Данная технология успешно внедрена в Башкирской содовой компании, - сказал Давыдов. – Теперь очередь за Березниковским содовым заводом. Мы уверены, что при поддержке руководства Пермского края проект будет реализован в полном объёме, и на месте "белых морей" появится благоустроенная парковая зона, а экологический климат региона станет намного мягче".

Загрязнение реки, Кама, Березники(2020)|Фото: greenpatrol.ru

Напомним, ранее компания "Уралхим" приняла решение остановить работу расположенного в Березниках филиала "Азот" из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Кама, откуда идет забор воды для производства удобрений. Позже общественная организация "Зеленый патруль" обнародовала первые результаты общественной экологической инспекции в Березниках. Обследованы все притоки Камы, хранилища отходов местных предприятий, отобраны пробы воды, произведена фото и видеосъемка территории.

Об утечке сточных вод из шламонакопителя "Березниковского содового завода" сообщил "Зеленый патруль". Ранее о том, что загрязняющие вещества попадают в реку из шламонакопителя (без указания какого именно) сообщали в Росприроднадзоре и следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных отходов и веществ". В Березниковском содовом заводе отрицают обвинения в загрязнении Камы и утверждают, что все это происки конкурентов. Ущерб "Уралхиму" от простоя филиала в Березниках из-за загрязнения Камы - $8 миллионов.

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Шламонакопитель, стоки которого загрязнили Каму вблизи Березников, осушат к 2030-ому

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Теги: Башкирская содовая компания, Берещзниковский содовый завод, Эдуард Давыдов



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