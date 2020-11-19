19 Ноября 2020
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Наука и техника За рубежом
Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Датские ученые посчитали маски малоэффективным средством защиты от COVID-19

Ношение медицинской маски не более чем на 20% снижает риск заражения коронавирусом, выяснили ученые Копенгагенского университета после проведенного исследования.

В нем участвовали более 6 тысяч человек, часть из которых использовали маски, другие – нет, передает ТАСС.

Выяснилось, что среди тех, кто не носил маски, заразились 2,1%, а среди других - 1,8%. Таким образом, маски снизили риск заболевания на 15-20%.

Ученые предупредили, что эти данные релевантны, когда нет массовых ограничений и другие люди не носят маски, а также не соблюдают социальную дистанцию.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что иногда использование маски может навредить. В организации отмечали, что маска может создать ложное чувство безопасности, в результате чего человек пренебрегает другими важными мерами, такими как гигиена рук. Кроме того, неправильное использование маски может снизить ее эффективность в плане снижения риска передачи инфекции.

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Датские ученые посчитали маски малоэффективным средством защиты от COVID-19

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Теги: маски, коронавирус, ученые, дания



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