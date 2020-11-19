"Но это не я". Котова спустя полтора месяца подтвердила показания Тефтелева

Глава Челябинска Наталья Котова впервые прокомментировала показания, которые еще 8 октября дал на нее в суде ее предшественник Евгений Тефтелев.

В интервью ОТВ градоначальник заявила, что сказанное про нее лично подсудимым не соответствует действительности, но самое удивительное - сам факт нарушений как таковых она признает.

"Те факты, о которых он говорил в суде, не соответствуют действительности. Ко мне это никакого отношения не имеет. Это всё было совершено прежним руководством города. Поэтому вопросы, даже если б он были, - по факту все эти документы не я рассматривала, не я подписывала, не я давала указания. Поэтому обсуждать нечего", - сказала она.

Напомним, по данным Тефтелева, нарушения произошли "при подготовке работ, связанных с благоустройством набережной, во главе с врио главы города Котовой и советником Конаревым, которые провели конкурс, с выигравшей фирмой заключили договор, произвели частичную оплату в размере 70% выполненных работ, однако впоследствии эти деньги были израсходованы, проект не использовали, а использовали другой проект".

Также странно, что Котова не относит себя к прежнему руководству города - она занимала посты замглавы и врио главы.