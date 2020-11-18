Нового локдауна в Свердловской области не будет. Причина

Никакого локдауна (то есть нового карантина со множеством закрытий и ограничений) в Свердловской области не планируется. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на брифинге в среду заявил вице-губернатор Павел Креков.

Ранее власти некоторых субъектов РФ допустили, что в их регионах может быть введен повторный локдаун из-за пандемии коронавируса, подобный тому, что был этой весной. Однако Креков заверил, что на Среднем Урале это исключено.

"Такой вопрос не рассматривается. И мы должны понимать, что одна из главных причин, по которой он не рассматривается – это достаточность коечного фонда. Сегодня нагрузка на него даже стала постепенно снижаться, это достаточно позитивная вещь. Мы считаем, что принятых мер достаточно, и сейчас самое главное эти меры выполнять", - отметил вице-губернатор.

Он добавил, что ни о каких новых ограничениях в настоящий момент речи не идет.

"И я надеюсь, что никому не хочется об этом говорить. Надеюсь, ситуация будет развиваться в ином ключе", - добавил Павел Креков.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область уже потеряла 30 миллиардов рублей из-за коронавируса.