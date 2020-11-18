18 Ноября 2020
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Владимир Путин, Вячеслав Гладков (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин назначил главу Мордовии и губернатора Белгородской области

Президент России Владимир Путин назначил нового врио губернатора Белгородской области и врио главы Республики Мордовия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Возглавить Белгородскую область поручено вице-премьеру правительства Ставрополья и бывшему вице-губернатору Севастополя Вячеславу Гладкову. Бывший белгородский губернатор Евгений Савченко еще в сентябре ушел в отставку и стал сенатором

Владимир Путин, Вячеслав Гладков(2020)|Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Артём Здунов(2020)|Фото: kremlin.ru

Республику Мордовия возглавил экс-премьер-министр Дагестана Артем Здунов. Он сменил на этой должности Владимира Волкова, который ранее сообщил, что обратился к Путину с просьбой об отставке. 66-летний политик возглавлял Мордовию с мая 2012 года. Губернатором его назначили после отставки главы республики Николая Меркушкина (переведенного на работу в Самарскую область).

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Путин назначил главу Мордовии и губернатора Белгородской области

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Теги: Владимир Путин, Артём Здунов, Вячеслав Гладков, назначение



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