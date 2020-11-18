18 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

Челябинский министр отчитался перед депутатами о реализации нацпроекта "Экология" в регионе

На заседании комитета ЗСО по экологии и природопользованию депутаты рассмотрели информацию об исполнении за девять месяцев текущего года госпрограммы "Охрана окружающей среды Челябинской области", передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом перед депутатами выступил министр экологии региона Сергей Лихачев. Он рассказал, что на реализацию программы в 2020 году было выделено 3,6 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей – средства федерального бюджета. Фактическое исполнение программы за девять месяцев составило 2 млрд 620 млн рублей или около 71%.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация мероприятий по пяти программам. Так, в рамках нацпроекта "Чистый воздух" в Челябинске оборудовано девять постов мониторинга качества атмосферного воздуха, создается информационно-аналитический центр сбора и обработки данных о состоянии атмосферного воздуха. В рамках проекта "Формирование комплексной системы обращения с ТКО" было приобретено 1 тыс. 38 контейнеров, обстроено 651 существующих мест накопления ТКО, создано 42 новых площадки ТКО. В Магнитогорском кластере продолжается строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном.

В рамках нацпроекта "Чистая страна" проведены исследование земельных участков, занятых свалках в Верхнем Уфалее и Озерске. Разработаны проекты рекультивации 11 свалок в Кунашакском, Чебаркульском и Сосновском районах. Продолжается рекультивация челябинской городской салки, которая завершится в 2021 году, а уже в 2022 году должна начаться рекультивация свалок в Миассе и Златоусте. Кроме того, в 2021-2022 гг. будет проведена ликвидация мазутохранилища в Златоусте с привлечением федеральных средств.

В регионе продолжается реализовывать проект "Сохранение уникальных водных объектов". В частности, завершаются работы по очистке городского пруда в Златоусте, проведены работы по очистке акватории реки Миасс на участке протяженность почти 7 км.

Депутаты обратили внимание министра, чтобы проблемы экологии для южноуральцев являются актуальными и вызывают негативное отношение, однако в его докладе о проблемах в экологии не прозвучало.

"Послушав ваш доклад, можем сделать вывод, что у нас все прекрасно и нам надо медали давать и ордена. Вы так построили свой доклад, что мы все сделали и никаких проблем нет. Надо к себе более критически относиться и ставить задачи для того, чтобы эти проблемы решать. Мы заседания комитета проводим для того, чтобы решать вопросы, которые вызывает у людей негативное отношение, вот в чем смысл", - подчеркнул спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Депутаты рекомендовали министерству обеспечить достижение показателей нацпроекта "Экология" и осуществлять контроль за ходом и сроками выполнения государственных контрактов.

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Челябинский министр отчитался перед депутатами о реализации нацпроекта "Экология" в регионе

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Теги: экология, Сергей Лихачев, ЗСО, депутаты, свалка, воздух,



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