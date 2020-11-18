Госдума приняла в первом чтении одобрила создание федеральной территории "Сириус"

Госдума начала рассматривать проект ставшей уже легендарной парочки – депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса – о создании в Сочи федеральной территории "Сириус".

Напомним, создание таких территорий позволяет ч. 1 ст. 67 Конституции России. Авторы заявляют, что "Сириус" нужен для обеспечения комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности, необходимости сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития и т.д.

У территории будут свои органы власти, аналогичные региональным, муниципальным и даже некоторым федеральным, свой бюджет и т.д.

Особенно интересно, что Крашенинников и Клишас пишут: принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.

Идею создания федеральной территории, расположенной в границах Большого Сочи (Имеретинская долина до границы с Абхазией), поддержал Владимир Путин. По его словам, функционировать территория должна начать уже в 2021 году. В долине располагается детский образовательный центр "Сириус", который пользуется особой благосклонностью президента, он прислушивается к мнению руководителя центра Елены Шмелевой. Там же расположен основной комплекс олимпийской инфраструктуры, оставшейся от Игр-2014.

"Наследие Олимпиады – это не только воспоминания хорошие. Это большой имущественный комплекс, который надо использовать для движения вперед", - заявил Крашенинников.

Федеральная территория "Сириус" останется частью избирательного округа в Краснодарском крае, отметил депутат.

В итоге в первом чтении законопроект поддержали 320 депутатов, против проголосовали трое, воздержались восемь.