Полпреда президента в Госдуме призвали к ответу за предложение "сдать мандаты"

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов сегодня потребовал от полпреда президента в нижней палате парламента Гарри Минха принести извинения Юрию Синельщикову (КПРФ) и в целом фракции коммунистов.

Напомним, накануне при обсуждении пожизненной неприкосновенности для президента России коммунисты выразили несогласие. В ответ на это Минх заявил: "Я вам предлагаю, не нравится Конституция — закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий. Вы обязаны Конституцию соблюдать, вы обязаны принимать решения в рамках Конституции. <…> Поменялась Конституция, не устраивает она в какой-то части вас, принимайте решение".

"Почему представитель президента себя так ведет? Я не думаю, что президент рекомендует ему так себя вести. Наоборот, президент сам себя всегда ведет сдержанно. Предлагать нам выйти на улицу и сдать мандаты… Если Вы притомились, сами выходите", - заявил Харитонов.

Вместо Минха ответил Володин. Он, с одной стороны, заявил, что "Минх говорил всё в рамках своих полномочий", с другой – призвал простить полпреда. "Нельзя жить обидами. Надо смотреть оптимистически в будущее. Не надо превращать в партком и разбирательства личного дела. Ну, простите его", - рекомендовал спикер палаты.