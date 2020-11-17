Горбачёв не сможет воспользоваться пожизненной неприкосновенностью экс-президента

Госдума в первом чтении приняла законопроект сенатора Клишаса и депутата Крашенинникова о пожизненной неприкосновенности экс-президента России. Хотя в законе прописан механизм отзыва такой неприкосновенности, большинство экспертов считают, что осуществить это на практике будет почти невозможно.

Один из авторов законопроекта – глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников заявил: "Государство должно признавать роль главы государства, даже после того, как он перестал возглавлять страну. Если мы хотим, чтобы гражданское общество было стабильным, мы должны гарантии неприкосновенности президенту давать, если мы хотим развиваться".

"Мы предлагаем цивилизованную формулу, которая говорит, что если человек обладал полномочиями, то не было бы возможности ему мстить. Это абсолютно правильно, чтобы не было политических или экономических мыслей о преследовании каких-то", - добавил Крашенинников.

Парламентарий добавил, что по этому закону первый и последний президент СССР Михаил Горбачев не получит такую неприкосновенность.

Представитель "Справедливой России" Алексей Нилов напомнил, что в соседних государствах в отношении экс-президентов происходят люстрации. "Не будем прогибаться под изменчивый мир", - вспомнил депутат песню Нилову.

Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков заметил, что экс-президент не несет никакой ответственности за преступления легкой и средней тяжести, даже если он будет совершать их каждый день до конца жизни. "Мы никак не можем поддержать такой законопроект", - сообщил Синельщиков.

Сергей Иванов (ЛДПР) напомнил, что про такую норму в послании президента ничего не было. Депутат отметил, что нарушается принцип о равности всех перед законом. "Если придут другие люди к власти – плевать они хотели на то, что вы принимали. И так уже было. У меня рука не поднимается проголосовать за подобные вещи. Я не верю, что у нас президент так боится, что не сможет ходить по улицам и здороваться с людьми за руку. Вы потом вообще введете дворянскую систему и крепостное право", - заключил Иванов.

Владимир Бортко заявил, что не согласен с позицией своей фракции (КПРФ), поскольку у президента "должны быть развязаны руки".

Спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что "президент должен понимать, что государство заботится о нем". С ним согласился и полпред президента в Госдуме Гарри Минх: "Глава государства во время своей работы может принимать решения не в интересах некоторых людей. Народ един, но он на разные слои поделен. И когда по социальному вектору приходится что-то делать, то бывает негатив".

По действующему законодательству бывшего президента России нельзя привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время президентства. Его нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.

Поправки Клишаса-Крашенинникова распространяют неприкосновенность на всю жизнь президента – из текста исключают упоминание временных рамок "во время президентства".

Также усложняется процедура лишения экс-президента неприкосновенности. Сейчас это можно сделать, если в отношении такого человека будет заведено уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий президента. Возбудить такое дело должен глава Следственного комитета, он направляет его в Госдуму.

Клишас и Крашенинников предлагают передать право лишения неприкосновенности Совету Федерации. Причем предложить сенаторам лишить экс-президента неприкосновенности сможет лишь Госдума, а обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды. Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев обеих палат по инициативе не менее одной трети депутатов.

Решение Совета Федерации об отрешении президента от должности или о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения. В противном случае оно будет отклонено.