18 Ноября 2020
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монитор, рука, компьютер, дистант, фитнесс, гаджет, айпад (2020) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Учителям предлагают пройти курс геймификации образования

Российский учителя смогут бесплатно пройти курс по основам геймификации в образовательной деятельности. Об этом заявил генеральный директор "Учи.ру" Илья Паршин в ходе международной экспертной дискуссии "Объединяя мир: тренды современного образования".
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Он отметил, что курс рассчитан на 36 часов.

Геймификация образования - это усиление развлекательной составляющей, то есть перенос акцента на развлечения вместо обучения.

Член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр недавно заявила, что в мае Минпросвещения выпустило рекомендации по обучению детей по персонализированным учебным планам. Там написано и про геймификацию образования. А также про симуляцию поведения учителя и создание цифровых "обучающих компаньонов" на всю жизнь. Это повторяет форсайт-проект "Образование-2030", где указано, что на 2022-2030 гг. запланирована ликвидация традиционных моделей образовательной системы.

Историк Андрей Фурсов ранее высказывался категорически против развлечения в образовании. По его убеждению, это просто закамуфлированное уничтожение образования.

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Учителям предлагают пройти курс геймификации образования

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Теги: образование, геймификация



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