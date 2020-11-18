18 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: twitter.com/tjournal

СКР отменил закупку по мониторингу соцсетей, СМИ и telegram-каналов

Telegram-канал "Следком", который называют близким к пресс-службе Следственного комитета России, опубликовал информацию об отмене закупки по мониторингу соцсетей и СМИ.

Напомним, накануне в прессе широко обсуждалась закупка, размещенная СКР на соответствующем сайте. В документации указывался длинный список ведущих новостных и политически telegram-каналов, в том числе анонимных, "представляющих особый интерес для заказчика". Их и предлагалось мониторить (а также 41 тыс. изданий и 800 аккаунтов в соцсетях). За все это СКР предлагал подрядчику 3,6 млн руб.  

"В целях оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств Следственный комитет Российской Федерации отказывается от закупки услуг по мониторингу СМИ, сети Интернет и социальных сетей, в связи с чем соответствующая заявка на сайте zakupki.gov.ru отменена", - говорится в сообщении канала "Следком".

Впрочем, там же отмечается, что "работа управления взаимодействия со СМИ СК России по выявлению в информационном пространстве сообщений о готовящихся или совершенных преступлениях, нарушениях прав граждан будет продолжена".

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СКР отменил закупку по мониторингу соцсетей, СМИ и telegram-каналов

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Теги: мониторинг, закупка, скр, telegram-каналы



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