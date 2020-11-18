В России сократилась выдача потребительских кредитов

Выдача потребительских займов в России в октябре текущего года сократилась, не смотря на то, что обычно с этого месяца открывается ажиотажный предновогодний сезон.

Сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса и неопределенность, связанная с ограничениями, вынуждают банки ужесточать скоринг, а россиян — откладывать покупки.

По сравнению с сентябрем, объем выдачи кредитов сократился на 5%, до 442,2 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Например, в 2017 году в октябре по сравнению с сентябрем портфель потребительских кредитов вырос на 7,5%, в 2018 году — на 6,3%. В прошлом году наблюдалось сокращение на 11%. Однако тогда Банк России ввел показатель долговой нагрузки, что существенно снизило выдачу кредитов, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, доля просроченных кредитов в России достигла рекордных показателей на фоне пандемии коронавируса.

В этом году количество займов с просрочкой более 90 дней ежемесячно росло и, по последним данным, уже превысило 12,5 миллионов. Это больше прошлогоднего показателя на 12,5%.