15 Октября 2020
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Экономика В России
пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки (2019) | Фото: Накануне.RU

В России рекордно выросла доля просроченных кредитов

Доля просроченных кредитов в России достигла рекордных показателей на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

В этом году количество займов с просрочкой более 90 дней ежемесячно росло и, по последним данным, уже превысило 12,5 миллионов. Это больше прошлогоднего показателя на 12,5%.

В бюро кредитных историй "Эквифакс" отмечают, что по итогам года в просрочке будет находиться каждая шестая ссуда. Лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

Как сообщалось, просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность жителей России на 1 сентября оценивается в 1,007 трлн руб. - на 22% больше, чем в тот же период 2019 года и на 5,3% больше, чем в августе текущего года, говорится в материалах Банка России.

Последний раз уровень задолженности превышал 1 трлн руб. в ноябре 2016 года.

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В России рекордно выросла доля просроченных кредитов

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Теги: просроченные кредиты, банки



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