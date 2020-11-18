Промпроизводство в России упало на 5,9%

В октябре спад промышленного производства в России ускорился до 5,9%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с начала 2020 года промпроизводство в стране снизилось на 3,1% по сравнению с январем—октябрем прошлого года.

По сравнению с первыми 10 месяцами 2019 года в этом году наибольшее падение показал сырьевой сектор — на 8,8%. Сильнее всего сократилась добыча сырой нефти и природного газа — на 9,8%, а также угля — на 8,6%.

В конце октября президент Владимир Путин сообщил, что у России нет необходимости возвращаться к жестким ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, как это было весной текущего года. Это значит, что людей не больше не собираются массово отправлять в оплачиваемый отпуск или закрывать целые предприятия.

Помимо этого, по словам Путина, уже сегодня в России восстанавливается экономика, перерабатывающая промышленность, экспорт, а агропромышленный комплекс дает очень хороший результат. Да и несмотря на некоторые вопросы, которые все еще требуют корректировки, экономические показатели также приемлемы.