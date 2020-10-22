Путин: "У России нет необходимости возвращаться к весенним мерам по коронавирусу"

У России нет необходимости возвращаться к жестким ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, как это было весной текущего года. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на XVII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Это значит, что людей не больше не собираются массово отправлять в оплачиваемый отпуск или закрывать целые предприятия.

По словам президента, столько категоричных мер не придется придерживаться. Поскольку страна изначально смогла добиться баланса между поддержкой экономики и благополучия граждан.

"Мы предприняли ряд очень серьезных шагов по поддержке экономики - это общий объем 4,5% ВВП, в некоторых странах и больше, но вопрос даже не в объем выделенных ресурсов, а в эффективности их использования, - пояснил Владимир Путин. - На мой взгляд, нам удалось точечным образом использовать достаточно большие ресурсы, которые мы приобрели за предыдущие годы, используя макроэкономическое здоровье нашей экономикой и макроэкономические показатели. Опираясь на что-то позитивное, что было сделано за предыдущие годы, нам удалось достаточно эффективно использовать эти средства и поддержать и граждан, и семьи с детьми, поддержать малый и средний бизнес, и даже крупные предприятия и отдельные отрасли. В целом ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года".

Президент России также отметил эффективность работы медицины, которая привела к созданию резерва коечного фонда, появлению лекарств и протоколов лечения, а главное приобретению опыта, понимания собственных действий и уверенности медиков.

Помимо этого, по словам Путина, уже сегодня в России восстанавливается экономика, перерабатывающая промышленность, экспорт, а агропромышленный комплекс дает очень хороший результат. Да и несмотря на некоторые вопросы, которые все еще требуют корректировки, экономические показатели также приемлемы.

"Сокращение экономики у нас во втором квартале было 8%, в США – 9%, в Еврозоне, по-моему, 14,5 – 14,7. Вы упомянули Швецию, которая не вводила никакие ограничения, но и у них оказался спад экономики. Сначала они обнародовали цифру 8,3%, потом скорректировали чуть меньше 8. Они не водили никакие ограничения, не занимались всем тем, чем занимались мы, поддерживая граждан и экономику, а результат тот же самый. Слишком все взаимосвязано в современном мире, но уж если спад экономики неизбежен, тогда в первую очередь надо позаботиться о людях. Это логика безупречна", - заявил президент.



На данный момент требуют рассмотрения вопросы корректировки поддержки отдельных отраслей малого и среднего бизнеса. По словам Путина, некоторые направление бизнеса также требуют дополнительной поддержки в качестве предполагаемого продления мер льготирования, которые были введены и в ближайшее время должны закончиться. Есть необходимость также присмотреться к перевозкам, транспорту и сфере обслуживания в целом.

"Мы все это знаем, видим, и мы будем продолжать работать по этому направлению. Как бы ни было трудно, вместе, опираясь на поддержку и доверие народа, мы пройдем этот сложный период", - заключил президент РФ.