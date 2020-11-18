В Москве выясняют странные обстоятельства гибели детей

В одной из московских квартир нашли тела двоих детей пяти и трех лет.

Вместе с ними в помещении находилась их мать. Ее госпитализировали в неадекватном состоянии.

Трупы мальчика и девочки нашел отец, который пришел с работы. Мужчина вызвал полицию и медиков. На телах детей нет травм, однако следствие не исключают версию убийства.

По факту смерти детей заведено уголовное дело, сообщает телеканал "360".

Напомним, в уральской столице перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве случайной знакомой, а также в изнасиловании и расправе над ее детьми.