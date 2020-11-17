Появилась информация о новой работе бывшего полпреда по УрФО

Бывший уральский полпред Николай Цуканов назначен старшим вице-президентом "Ростелекома" по цифровизации промышленности и лесного хозяйства, сообщает пресс-служба компании.

Николай Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке Липово Гусевского района Калининградской области. Окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства. Затем прошел профессиональную переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы.

До срочной военной службы работал газоэлектросварщиком на заводе "Микродвигатель" Калининградской области. Занимался юридической практикой и работой с молодежными организациями.

В 2005 году Николай Цуканов был избран на должность главы муниципального образования "Гусевский муниципальный район" Калининградской области. А с 2010 по 2016 годы являлся губернатором Калининградской области.

В 2016 году назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе, а в 2017 году — помощником президента РФ.

С июня 2018 года Николай Цуканов являлся полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Кандидат психологических наук. Женат, имеет двоих детей.