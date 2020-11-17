17 Ноября 2020
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вертолёт ми-8 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

"Дочка" "ЮТэйра" заплатит 3,7 миллиона дочери командира вертолёта, разбившегося в Турции

Дочь погибшего командира экипажа вертолёта "Ютэйр – Вертолётные услуги" получит от компании компенсацию потери кормильца, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

В августе 2012 г. в Турции разбился вертолёт КА-32Т, экипаж погиб. Владельцем судна является "ЮТэйр – Вертолетные услуги". В момент гибели командира экипажа, на его иждивении находилась несовершеннолетняя дочь.

Транспортный прокурор направил в суд иск, в котором потребовал взыскать с "дочки" перевозчика ежемесячные выплаты на содержание дочери погибшего до достижения ею 18-летнего возраста, а в случае обучения в учебном заведении по очной форме – до окончания обучения.

Суд удовлетворил иск, взыскав с компании платёж в 34 тыс. руб. в месяц. После вмешательства прокуратуры права сироты восстановлены – с перевозчика в пользу несовершеннолетней взысканы 3,7 млн руб.

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"Дочка" "ЮТэйра" заплатит 3,7 миллиона дочери командира вертолёта, разбившегося в Турции

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Теги: ЮТэйр - вертолетные услуги, гибель, вертолёт, КА-32Т



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