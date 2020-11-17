Лавров назвал странным заявление США и Франции о соглашении по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивился запросу представителей Франции и США о подробностях соглашения по Нагорному Карабаху.

Напомним, представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта.

"Мне странно было это слышать", - сказал Лавров на пресс-конференции.

По словам главы МИД, за последние десять дней Россия и Франция "подробнейшим образом" обсуждали тему Карабаха. Проинформирован был и замгоссекретаря США.

Заявление Госдепа "либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумения", заключил Лавров.

Ранее стало известно, что в турецкий парламент поступил проект указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

В Кремле пояснили, что Турция отправляет своих военных в Азербайджан для участия в деятельности мониторингового центра.