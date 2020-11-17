17 Ноября 2020
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тюменский нефтегазовый форум (2018) | Фото: Накануне.RU

"Валютную кубышку" Владимира Богданова нашли в "Газпромбанке"

Возглавляемая Владимиром Богдановым компания "Сургутнефтегаз", по данным на конец третьего квартала, хранит свои деньги в "Газпромбанке". Как пишет портал "Finanz", в кредитном учреждении оформлен депозит "СНГ" на сумму в 782 млрд руб.
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В банке, который на 49,9% контролирует "Газпром" напрямую, а ещё на 41,6% - через НПФ "Газфонд", находится примерно четверть "валютной кубышки" "Сургунефтегаза", которая на конец второго квартала составляла $46 млрд. Стоит отметить, что "СНГ" - самая богатая компания в стране, накопившая на счетах больше валюты, чем держат в ЗВР отдельные страны мира.

На конец 2016 г. более 90% этих средств хранилось в долларах США, в отчете 2017 г. структуру вложений компания засекретила. Не называются и банки, которые держат депозиты организации.

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"Валютную кубышку" Владимира Богданова нашли в "Газпромбанке"

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Теги: Сургутнефтегаз, Газпромбанк, деньги



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