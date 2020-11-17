В Роскосмосе рассказали о судьбе единственного в мире корабля космической связи

В Роскосмосе рассказали о судьбе единственного в мире сохранившегося судна космической связи из "Звездной флотилии" "Космонавт Виктор Пацаев".

По словам заместителя директора Роскосмоса Сергея Дубика, который выступал сегодня в Госдуме, "история с этим кораблем очень сложная". В госкорпорации рассматривали разные варианты и в итоге отказались от его эксплуатации. "С точки зрения применения он не нужен, так говорят специалисты. Восстановление его стоило бы около 400 млн руб. Была идея отдать его Минобороны под музей в парк "Патриот", - сообщил Дубик.