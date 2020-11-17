Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6-11 классов

Дистанционное обучение в старших классах школ Москвы продлили на две недели - до 6 декабря. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что количество заболевших среди старшеклассников в последний месяц находится на одном уровне. Также стабилизировалась и заболеваемость среди москвичей старше 65 лет.

По словам Собянина, это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что ученики московских школ, которые обучаются по триместровой системе, не уйдут на каникулы в ноябре, так как отдыхали две недели в октябре - с 5 октября по 18 октября.

Напомним, сразу после каникул учащиеся старших классов в столице перешли на дистанционную форму обучения.