12 Ноября 2020
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Общество В России
школа, школьники (2015) | Фото: sibkray.ru

В московских школах отменили ноябрьские каникулы

Ученики московских школ, которые обучаются по триместровой системе, не уйдут на каникулы в ноябре, так как отдыхали две недели в октябре.

В департаменте образования Москвы напомнили, что осенние каникулы были организованы в период с 5 октября по 18 октября, передает РИА Новости.

Напомним, сразу после каникул учащиеся старших классов в столице перешли на дистанционную форму обучения, на которой останутся, по меньшей мере, до 22 ноября.

Как сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин, дистанционный режим обучения для учеников 6-11 классов с большой вероятностью будет продлен на следующей неделе.

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В московских школах отменили ноябрьские каникулы

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Теги: москва, школы , каникулы



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