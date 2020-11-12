В московских школах отменили ноябрьские каникулы

Ученики московских школ, которые обучаются по триместровой системе, не уйдут на каникулы в ноябре, так как отдыхали две недели в октябре.

В департаменте образования Москвы напомнили, что осенние каникулы были организованы в период с 5 октября по 18 октября, передает РИА Новости.

Напомним, сразу после каникул учащиеся старших классов в столице перешли на дистанционную форму обучения, на которой останутся, по меньшей мере, до 22 ноября.

Как сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин, дистанционный режим обучения для учеников 6-11 классов с большой вероятностью будет продлен на следующей неделе.