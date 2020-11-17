17 Ноября 2020
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Образование Пермский край
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Мэрия Перми договорилась с Попечительским советом гимназии №17 о развитии учреждения

Глава Перми Дмитрий Самойлов пригласил членов Попечительского совета гимназии №17 на встречу для урегулирования конфликтной ситуации. Участники договорились, что будущий директор должен будет продолжить традиции, заложенные при Элеоноре Падей, обеспечив преемственность и сохранив статус учебного заведения как одного из лучших в городе, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В ходе встречи обсудили строительство нового корпуса гимназии, а также выработали совместное решение, которое устраивает обе стороны, и договорились о заключении мирового соглашения.

В следующем году гимназия будет отмечать 120-летие со дня основания. Настоящим подарком для всего коллектива станет старт строительства нового корпуса, который давно требовался учебному заведению. На этой неделе управление капительного строительства администрации планирует объявить конкурс на его строительство и в конце года выйти на строительную площадку. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 г.

Новый четырехэтажный корпус гимназии №17, рассчитанный на 550 школьников, будет связан с существующим зданием с помощью переходов, расположенных на уровне второго этажа. Общая площадь нового корпуса – 10,6 тыс. "квадратов".

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Мэрия Перми договорилась с Попечительским советом гимназии №17 о развитии учреждения

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Теги: гимназия №17, Элеонора Падей, Дмитрий Самойлов



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