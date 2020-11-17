В России за сутки от коронавируса умерли 442 человека – это новый антирекорд

За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 442 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 055 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.