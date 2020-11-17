В России за сутки от коронавируса умерли 442 человека – это новый антирекорд
За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 442 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 055 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 5882
Санкт-Петербург - 2130
Московская область - 839
Нижегородская область - 407
Архангельская область - 351
Свердловская область - 349
Красноярский край - 329
Ростовская область - 312
Воронежская область - 311
Республика Коми - 283
Хабаровский край - 273
Республика Бурятия - 269
Республика Карелия - 268
Забайкальский край - 266
Иркутская область - 259
Мурманская область - 256
Пермский край - 245
Алтайский край - 235
Волгоградская область - 229
Омская область - 229
Ульяновская область - 227
Саратовская область - 220
Республика Саха (Якутия) - 220
Приморский край - 218
Ставропольский край - 217
Самарская область - 216
Челябинская область - 210
Кировская область - 205
Томская область - 205
Ханты-Мансийский АО - 198
Ямало-Ненецкий АО - 192
Оренбургская область - 188
Тверская область - 186
Кемеровская область - 185
Ленинградская область - 179
Новосибирская область - 179
Республика Хакасия - 175
Ярославская область - 172
Псковская область - 170
Тюменская область - 169
Новгородская область - 166
Пензенская область - 166
Белгородская область - 161
Краснодарский край - 161
Калининградская область - 159
Удмуртская Республика - 158
Амурская область - 157
Республика Крым - 155
Вологодская область - 152
Ивановская область - 151
Курская область - 151
Брянская область - 144
Костромская область - 139
Астраханская область - 139
Тульская область - 138
Калужская область - 135
Орловская область - 135
Владимирская область - 125
Республика Башкортостан - 121
Сахалинская область - 121
Тамбовская область - 115
Рязанская область - 112
Смоленская область - 107
Липецкая область - 101
Республика Тыва - 99
Республика Дагестан - 97
Курганская область - 92
Кабардино-Балкарская Республика - 89
Карачаево-Черкесская Республика - 89
Республика Мордовия - 88
Чувашская Республика - 85
Республика Алтай - 79
Республика Калмыкия - 77
Республика Адыгея - 76
Республика Ингушетия - 72
Республика Северная Осетия - 72
Республика Татарстан - 61
Чеченская Республика - 59
Камчатский край - 59
Севастополь - 54
Республика Марий Эл - 52
Магаданская область - 44
Еврейская АО - 30
Чукотский АО - 9
Ненецкий АО - 5