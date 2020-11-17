17 Ноября 2020
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Эрдоган начинает и выигрывает?

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Политика За рубежом
Директор ЦРУ Майк Помпео (2017) | Фото: www.koreaherald.com/

Конфуз: госсекретарь США прилетел в Стамбул, а Эрдоган не нашел времени, чтобы с ним встретиться

Конфузная ситуация произошла с госсекретарем США Майком Помпео в Турции. Он прибыл в Стамбул для встречи с патриархом константинопольским Варфоломеем, было запланировано еще несколько встреч, в том числе с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Но, по словам представителя госдепартамента, в какой-то момент турецкие дипломаты сообщили, что у Эрдогана поменялось расписание. У Помпео график был тоже очень плотный, поэтому переносить встречу не стали, а просто отменили ее, заявил представитель ведомства на брифинге.

"Я не придаю этому факту никакого политического подтекста. Это был исключительно вопрос графиков госсекретаря и президента Эрдогана", — цитирует спикера госдепартамента РБК.

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Конфуз: госсекретарь США прилетел в Стамбул, а Эрдоган не нашел времени, чтобы с ним встретиться

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Теги: турция, стамбул, майк помпео, госсекретарь сша, реджеп эрдоган



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