Конфуз: госсекретарь США прилетел в Стамбул, а Эрдоган не нашел времени, чтобы с ним встретиться

Конфузная ситуация произошла с госсекретарем США Майком Помпео в Турции. Он прибыл в Стамбул для встречи с патриархом константинопольским Варфоломеем, было запланировано еще несколько встреч, в том числе с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Но, по словам представителя госдепартамента, в какой-то момент турецкие дипломаты сообщили, что у Эрдогана поменялось расписание. У Помпео график был тоже очень плотный, поэтому переносить встречу не стали, а просто отменили ее, заявил представитель ведомства на брифинге.

"Я не придаю этому факту никакого политического подтекста. Это был исключительно вопрос графиков госсекретаря и президента Эрдогана", — цитирует спикера госдепартамента РБК.