17 Ноября 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Россия может начать поставки вакцины от коронавируса в Израиль

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.

Как сообщает Кремль, одна из тем беседы - поставки российской вакцины от коронавируса в Израиль. "Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности, перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле",— говорится в сообщении.

Нетаньяху заявил, стороны продолжат обсуждение сотрудничества по вакцине в ближайшие дни. Известно, что речь идет о вакцине "Спутник V".

Как сообщалось, вакцинация российской вакциной "Спутник V" для всех граждан вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале следующего года, сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это произойдет, когда объем производства препарата будет достигать 5-6 млн доз в месяц.

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Россия может начать поставки вакцины от коронавируса в Израиль

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Теги: Израиль, коронавирус, вакцина



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