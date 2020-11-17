Россия может начать поставки вакцины от коронавируса в Израиль

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.

Как сообщает Кремль, одна из тем беседы - поставки российской вакцины от коронавируса в Израиль. "Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности, перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле",— говорится в сообщении.

Нетаньяху заявил, стороны продолжат обсуждение сотрудничества по вакцине в ближайшие дни. Известно, что речь идет о вакцине "Спутник V".

Как сообщалось, вакцинация российской вакциной "Спутник V" для всех граждан вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале следующего года, сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это произойдет, когда объем производства препарата будет достигать 5-6 млн доз в месяц.