Мишустин обсудил с Пашиняном борьбу с коронавирусом
Сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Михаила Мишустина с его коллегой из Армении Николом Пашиняном, сообщили Накануне.RU в российском кабмине.
Главы правительств затронули актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая углубление кооперации в сферах энергетики и транспорта, а также реализацию крупных совместных проектов.
Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили также борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе по линии Евразийского экономического союза.