Мишустин обсудил с Пашиняном борьбу с коронавирусом

Сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Михаила Мишустина с его коллегой из Армении Николом Пашиняном, сообщили Накануне.RU в российском кабмине.

Читайте также: Мишустин приехал в Ереван на экстренный саммит глав правительств ЕАЭС

Главы правительств затронули актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая углубление кооперации в сферах энергетики и транспорта, а также реализацию крупных совместных проектов.

Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили также борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе по линии Евразийского экономического союза.