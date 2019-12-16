Спортсмен из Нижневартовска победил в финале Гран-при по тхэквондо

Глава Нижневартовска Василий Тихонов поздравил Максима Храмцова с победой в финале Гран-при по тхэквондо. Турнир сильнейших спортсменов состоялся в Москве. В финале российский спортсмен одержал верх над азербайджанцем Миладом Харчегани, победив со счетом 17:9. По итогам финала Гран-при он получил лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2020 г. в Токио, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Отметим, Максим – победитель чемпионата мира 2017 г. и чемпион Европы 2018 г. Он стал единственным в России чемпионом мира по тхэквондо. Храмцов поделился с Василием Тихоновым дальнейшими планами и рассказал, как планирует провести последний месяц уходящего 2019 г. Сейчас самое главное – подготовка к Олимпиаде. На этой неделе вместе с тренером Александром Лашпановым спортсмен отправился на соревнования в Китай, где пройдет еще один престижный турнир "Большой шлем". По всем международным спортивным рейтингам Максиму в мире нет равных.

"Он занимает первую позицию в мировом рейтинге тхэквондистов в весовой категории 80 кг", - рассказал тренер спортсмена Александр Лашпанов.

"В этом году соревнования проходили в Москве. Участвовали 16 сильнейших спортсменов планеты по тхэквондо. Финальный бой был с моим давним соперником. Ранее в Японии я проиграл ему, а в этом году была наша пятая встреча, и я одержал победу. Очень помогли родные стены, болельщики, впервые ко мне на соревнования приехали родители, чувствую поддержку родного города", - сказал Максим Храмцов.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов пожелал Максиму удачи. Руководитель муниципалитета отметил триумфальное выступление вартовчанина и его высочайший уровень мастерства.