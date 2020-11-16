В Красноярске на два дня введен режим "чёрного неба"

В Красноярские в первый раз с середины весны введен режим "черного неба". По данным синоптиков, режим неблагоприятных погодных условий будет действовать с 18 часов 16 ноября по 19 часов 18 ноября. Об этом сообщается на сайте Среднесибирского УГМС.

В городе сейчас высокая влажность, инверсионные условия способствуют скоплению загрязняющих частиц в приземном слое атмосферы.

Введение режима НМУ обязывает ряд городских предприятий (всего 118 объектов) снизить промышленные выбросы. Контролировать это должно региональное Минприроды и надзорные органы.

Стоит отметить, что жаловаться на дымку над городом жители Красноярска начали еще в выходные.