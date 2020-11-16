В 25 субъектах России заболеваемость коронавирусом продолжает расти - Роспотребнадзор

В 25 регионах России заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Только в двух регионах она снижается и только в трех замедляется. В стадии стабилизации находятся 55 субъектов, сообщила на совещании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Самые высокие показатели заболеваемости в Республике Алтай, Мурманской области и на Ямале.

По словам главы Роспотребнадзора ограничительные меры дают свой результат, как и жесткий контроль за их соблюдением.

Напомним, сегодня глава Бурятии объявил локдаун в регионе. В Кремле согласились с тем, что в республике это стало необходимой мерой, но вновь исключили объявление общенационального карантина.