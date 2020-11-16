В Кремле прокомментировали введение локдауна в Бурятии

Комплексного плана об усилении ограничений из-за пандемии коронавируса для всей территории России быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что все решения принимаются главами регионов, исходя из ситуации на местах.

Он пояснил, что потребность ужесточения ограничительных мер варьируется от региона к региону, поскольку динамика развития эпидемии в каждом отличается.

"Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение", - цитирует Пескова "Газета.ру".

Напомним, власти Бурятии приостановили работу торговых и развлекательных центров и заведений общепита с 16 по 30 ноября. Также в регионе закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы.

Бурятия стала первым в России регионом, который ввел локдаун во время второй волны коронавируса.