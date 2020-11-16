Перевал Дятлова в Свердловской области обустроят на федеральные средства

Ростуризм подвел итоги конкурса, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма. Свердловская область оказалась в числе лидеров по количеству поддержанных инициатив.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, на создание туристической инфраструктуры 15 проектов на Среднем Урале из федерального бюджета поступит 35 миллионов рублей. Это новая мера поддержки в отрасли, на реализацию которой Правительство РФ выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей. Всего на рассмотрение в Ростуризм было подано более 4 тысяч заявок со всей страны, определены 474 победителя.

В конкурсе от Свердловской области участвовали порядка 150 проектов, связанные с созданием инфраструктуры для комфортного отдыха на природе, разработкой новых туристических маршрутов и благоустройством существующих, формированием доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Так, финансирование получат проекты по созданию глэмпингов "Жилище кочевника", "Гламурная линза", "На заводе".

На федеральные средства планируется построить гостевые дома "Лисья нора", "Гнездо Кулика", релакс-резорт "Сфера", развлекательно-познавательный комплекс "Калинин Двор", а также развить мараловую ферму. Кроме этого, в планах запустить мобильное приложение для маршрутов Уральской индустриальной биеннале, путешествия по Уралу на минивэнах, обустроить перевал Дятлова в рамках межрегионального проекта и реализовать другие инициативы.

"В короткие сроки в прямом взаимодействии с Ростуризмом была организована системная работа по участию проектов Свердловской области в конкурсе на получение грантов. В режиме 24/7 специалисты министерства консультировали бизнес-сообщество, обеспечивали подготовку писем поддержки, в профильном отделе работала "горячая линия". В числе поддержанных Ростуризмом проекты самой разной направленности.

Подавляющее большинство из них в разные годы зарождались и реализовывались при поддержке правительства Свердловской области. Гранты федерального бюджета помогут проектам не только пройти непростой период эпидемических ограничений, но и выйти на новый уровень, обеспечивая развитие туризма в регионе", - прокомментировала министр инвестиций и развития области Виктория Казакова.

До конца года со всеми грантополучателями должны быть заключены соглашения и получены средства. Максимальная сумма составляет 3 миллиона рублей, 30% от размера гранта предприниматели должны вложить собственных средств.

"Проекты-победители направлены как на улучшение действующих, так и на создание совершенно новых объектов и сервисов в туркластере. Результаты наши гости смогут оценить уже в 2021 году", - пообещал гендиректор управляющей компании туристического кластера "Гора Белая" Леонид Гункевич.