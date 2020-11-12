Свердловчане могут предложить свои идеи для туристического кластера "Большая Сысерть"

Жители Свердловской области примут участие в формировании туристического кластера "Большая Сысерть". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Кампания по сбору идей развития Сысертского городского округа организована администрацией Сысерти, управляющей компанией туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" и агентством развития города. Предложения, собранные через телефонные интервью, опросы в социальных сетях и на сайте bigsysert.ru могут касаться создания конкретных туристических объектов, благоустройства отдельных районов и зон городского округа.

"Развитие туризма должно улучшить качество жизни, в первую очередь, жителей Сысертского городского округа, поэтому мы бы хотели услышать, чего сейчас не хватает, что необходимо благоустроить. Предложения и пожелания включим в программу развития кластера", - заверил глава Сысерти Дмитрий Нисковских.

Интересным бизнес-идеям и стартап-проектам будет оказана экспертная поддержка и помощь в привлечении инвестиций. Автора лучшей идеи ждет подарок – отдых в SPA-центре в загородном клубе. Кроме этого, на сайте можно оставить обратную связь по поводу сложностей, которые возникают при реализации туристических бизнесов на территории округа.

Ранее сообщалось, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" поддержан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Центром кластера должно стать креативное пространство на территории заброшенного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских.

Формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов позволит создать около 2 тысяч рабочих мест, что соответствует задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как сообщало Накануне.RU, в конце июля этого года было подписано трехстороннее соглашение о разработке нового туристического кластера между администрацией Сысертского городского округа, управляющей компанией туркластера "Гора Белая" и агентством развития Сысерти.