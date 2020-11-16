16 Ноября 2020
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Екатеринбург, весна, грязь, улицы, мусор, мусорка (2015) | Фото: Накануне.RU

Для россиян могут ввести ответственность за неправильно выброшенный мусор

Россияне – и частные лица, и компании – должны нести ответственность за ненадлежащее избавление от мусора.

Конечно, правила пока никому не известны и не утверждены в большинстве случаев, но по мере осведомления населения должна появляться и ответственность, полагает заместитель главы Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

"Для раздельного сбора специфических отходов должны создаваться муниципальные площадки, также по-хорошему в процесс должны вовлекаться магазины, например, бытовой техники и электроники. Сбор батареек важно организовывать в школах и многоквартирных домах. В то же время должна внедряться и ответственность", - отметил Макрушин во время пресс-конференции АНО "Национальные проекты".

"У людей должна быть инфраструктура в шаговой доступности для раздельного сбора. Должно быть достаточно контейнеров. Раздельный сбор должен появиться в каждом дворе. С другой стороны, нужно разъяснять людям, что можно положить в контейнер, а что нельзя. Что нельзя выбрасывать батарейки, электронику и т.д. в обычные контейнеры. Люди часто выбрасывают шины, обрезки деревьев – все то, что не должно попадать в мусорные контейнеры. Здесь надо вводить ответственность", - добавил чиновник.

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Для россиян могут ввести ответственность за неправильно выброшенный мусор

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Теги: раздельный сбор мусора, ответственность, алексей макрушин



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