16 Ноября 2020
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Мусорный полигон (2020) | Фото: Накануне.RU

В России появится более 300 новых мусорных полигонов

Федеральная схема обращения с отходами может быть утверждена до конца 2020 года, сообщил заместитель главы Российского экологического оператора Алексей Макрушин. По крайней мере, в ведомстве на это рассчитывают.

"Федеральная схема обращения с отходами направлена в федеральные органы и субъекты на согласование. По трем четвертям регионов процедуры завершены. Остались только сложные регионы, где есть конфликты. Надеемся, это будет сделано до конца года", - сообщил Макрушин на пресс-конференции АНО "Национальные проекты".

По словам чиновника, схема предусматривает строительство более 300 новых мусорных полигонов. Но при этом будут закрываться и укрупняться старые, так что общее количество таких площадок к 2023 году должно сократиться почти в два раза по сравнению с текущим моментам. Укрупненные объекты будут снабжаться предварительной сортировкой, так что нельзя сказать, что отходов на них будет вывозиться больше, заявил чиновник. Он также отметил, что в первую очередь будут закрываться свалки рядом с аэропортами (сейчас валки рядом с этими объектами способствуют увеличению поголовья птиц), а также старые свалки.

Макрушин согласился, что выбор участка для полигона – это всегда непростая задача, и какой бы участок не был выбран, найдутся недовольные. "Важно, чтобы участок был расположен достаточно далеко от жилья. Но если он очень далеко, то будут высокие тарифы на вывоз", - пояснил замглавы РЭО.  

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В России появится более 300 новых мусорных полигонов

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Теги: мусорный полигон, мусорная реформа, сортировка мусора



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