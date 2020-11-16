16 Ноября 2020
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Общество В России Москва
больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

В России количество выявленных случаев коронавируса подбирается к двум миллионам

За последние сутки в России выявлено 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 303 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 864 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 948 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 489 летальных исходов, выздоровели 1 453 849 человек.

Новые случаи распределились по регионах следующим образом:

Москва - 6360

Санкт-Петербург - 2039

Московская область - 810

Нижегородская область - 403

Республика Карелия - 353

Архангельская область - 346

Свердловская область - 341

Красноярский край - 327

Ростовская область - 314

Воронежская область - 306

Республика Коми - 281

Республика Бурятия - 271

Хабаровский край - 269

Забайкальский край - 264

Мурманская область - 259

Иркутская область - 254

Республика Саха (Якутия) - 242

Пермский край - 239

Алтайский край - 236

Волгоградская область - 227

Ульяновская область - 226

Омская область - 226

Саратовская область - 222

Самарская область - 217

Приморский край - 215

Ставропольский край - 213

Томская область - 213

Челябинская область - 211

Ханты-Мансийский АО - 207

Кировская область - 202

Ямало-Ненецкий АО - 191

Тверская область - 188

Оренбургская область - 188

Кемеровская область - 183

Ленинградская область - 182

Ярославская область - 174

Новосибирская область - 174

Республика Хакасия - 172

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Владимирская область - 124

Сахалинская область - 123

Республика Башкортостан - 116

Тамбовская область - 114

Смоленская область - 112

Рязанская область - 103

Республика Тыва - 102

Липецкая область - 99

Республика Дагестан - 98

Республика Алтай - 96

Курганская область - 93

Карачаево-Черкесская Республика - 90

Республика Мордовия - 89

Кабардино-Балкарская Республика - 88

Чувашская Республика - 84

Республика Калмыкия - 73

Республика Северная Осетия - 72

Республика Адыгея - 71

Республика Ингушетия - 70

Республика Татарстан - 62

Камчатский край - 58

Чеченская Республика - 57

Севастополь - 55

Республика Марий Эл - 49

Магаданская область - 45

Еврейская АО - 22

Ненецкий АО - 8

Чукотский АО - 5

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В России количество выявленных случаев коронавируса подбирается к двум миллионам

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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