В России количество выявленных случаев коронавируса подбирается к двум миллионам
За последние сутки в России выявлено 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 303 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 864 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 948 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 489 летальных исходов, выздоровели 1 453 849 человек.
Новые случаи распределились по регионах следующим образом:
Москва - 6360
Санкт-Петербург - 2039
Московская область - 810
Нижегородская область - 403
Республика Карелия - 353
Архангельская область - 346
Свердловская область - 341
Красноярский край - 327
Ростовская область - 314
Воронежская область - 306
Республика Коми - 281
Республика Бурятия - 271
Хабаровский край - 269
Забайкальский край - 264
Мурманская область - 259
Иркутская область - 254
Республика Саха (Якутия) - 242
Пермский край - 239
Алтайский край - 236
Волгоградская область - 227
Ульяновская область - 226
Омская область - 226
Саратовская область - 222
Самарская область - 217
Приморский край - 215
Ставропольский край - 213
Томская область - 213
Челябинская область - 211
Ханты-Мансийский АО - 207
Кировская область - 202
Ямало-Ненецкий АО - 191
Тверская область - 188
Оренбургская область - 188
Кемеровская область - 183
Ленинградская область - 182
Ярославская область - 174
Новосибирская область - 174
Республика Хакасия - 172
Тюменская область - 165
Белгородская область - 162
Республика Крым - 161
Псковская область - 160
Краснодарский край - 160
Пензенская область - 160
Амурская область - 159
Новгородская область - 157
Удмуртская Республика - 152
Калининградская область - 151
Ивановская область - 149
Курская область - 148
Брянская область - 146
Вологодская область - 146
Калужская область - 138
Костромская область - 138
Тульская область - 138
Астраханская область - 135
Орловская область - 130
Владимирская область - 124
Сахалинская область - 123
Республика Башкортостан - 116
Тамбовская область - 114
Смоленская область - 112
Рязанская область - 103
Республика Тыва - 102
Липецкая область - 99
Республика Дагестан - 98
Республика Алтай - 96
Курганская область - 93
Карачаево-Черкесская Республика - 90
Республика Мордовия - 89
Кабардино-Балкарская Республика - 88
Чувашская Республика - 84
Республика Калмыкия - 73
Республика Северная Осетия - 72
Республика Адыгея - 71
Республика Ингушетия - 70
Республика Татарстан - 62
Камчатский край - 58
Чеченская Республика - 57
Севастополь - 55
Республика Марий Эл - 49
Магаданская область - 45
Еврейская АО - 22
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 5