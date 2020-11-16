16 Ноября 2020
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Общество В бывшем СССР
Евгений Ролдугин (2020) | Фото: bnn-news.com

СМИ: Самолет МЧС не успел спасти умирающего от Covid-19 в Риге друга Путина

В Риге от коронавируса скончался Евгений Ролдугин - бывший руководитель латвийского представительства "Газпрома", старший брат виолончелиста Сергея Ролдугина, который приобрел скандальную известность после раскрытия "Панамских офшоров". Об этом сообщает передача Nekā personīga телеканала Tv3. Также информация появилась в телеграм-каналах.

За Ролдугиным в Латвию был отправлен летающий госпиталь МЧС, однако было уже поздно.

Ролдугин много лет являлся сотрудником "Латвияс газе", в советские времена работал в КГБ ЛССР. По данным СМИ, Ролдугин был личным другом и сокурсником президента России.

Евгений - старший брат Сергея Ролдугина, которого авторы "панамского" расследования называли "хранителем" активов, связанных с президентом России.

По результатам расследований, проведенных Международным консорциумом журналистов-расследователей (OCCRP), Сергей Ролдугин владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов.

Напомним, в 2016 году OCCRP провел расследование, по результатам которого стали известны данные о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров. В частности, речь шла о панамской юридической фирме Mossack Fonseca.

В докладе журналистов, в частности, утверждается, что люди "из близкого окружения" президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании, по меньшей мере, $2 млрд.

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СМИ: Самолет МЧС не успел спасти умирающего от Covid-19 в Риге друга Путина

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Теги: евгений ролдугин, коронавирус, латвия, владимир путин



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