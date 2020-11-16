СМИ: партии не могут провести съезды из-за ограничений по коронавирусу

Из-за введения санитарно-эпидемиологических ограничений, вызванных пандемией коронавируса, политические партии России партии попали в ловушку: они вынуждены отказаться от проведения отчетных съездов и ротации в руководящих органах.

Ранее Минюст опубликовал для общественного обсуждения поправки в закон о некоммерческих организациях, которые дадут НКО возможность проводить общие собрания в онлайн-формате. Эти нормы предлагается распространить и на партии. Однако онлайн нельзя будет обсуждать вопросы, решения по которым принимаются тайным голосованием.

Как говорят в партиях, без возможности проведения тайного голосования инициатива Минюста в разгар пандемии не поможет - по самым важным вопросам, включая ротацию руководящих органов и выдвижение кандидатов, съезды голосуют тайно.

В любом случае летом 2021 года партии будут обязаны провести очные съезды, чтобы выдвинуть кандидатов в Госдуму, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, в "Единой России" ранее сообщили, как будут отбирать кандидатов на выборы в Госдуму. До выборов остается меньше года – они пройдут в сентябре 2021 г.

"У нас есть много критериев, по которым мы отбираем кандидатов. Прежде всего это будет критерий soft skills, "мягких навыков". Ведь работа депутатом - это, например, в том числе, и умение делать добрые дела. Поэтому мы будем отбирать людей с этими навыками, которые умеют вести политическую дискуссию, которые профессионально понимают "физику жизни", - сообщил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.