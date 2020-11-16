В Перми открыто движение на улице Крупской

В Перми завершились работы по укладке временного дорожного покрытия по нечётной стороне улицы Крупской.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, теперь водителям транспорта доступно четыре полосы – по две в каждом направлении. Весной следующего года благоустройство улицы продолжится, работы завершатся в 2021 году.

На площади Дружбы завершено устройство дополнительных слоев основания дорожной одежды на участке, где проезжая часть расширена для остановки автобусов, установлен гранитный борт.

Рабочие выполнили переустройство трамвайных путей, наполовину оборудованы островки безопасности, установлены новые опоры контактной сети трамвая. Также завершается устройство футляров и кабельной канализации под наружное освещение, которое смонтируют до конца ноября.

Ранее в Перми было запущено движение по правой стороне улицы Героев Хасана. Реконструкция на участке от Хлебозаводской до улицы Василия Васильева стартовала летом прошлого года. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета Перми (25%).